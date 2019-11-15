"Идем до конца": в деле погибшего подростка в Прилуках новый поворот

Денис Чаленко / скриншот

В деле погибшего в Прилуках при странных обстоятельствах 14-летнего Дениса Чаленко новый поворот. Тело школьника намерены эксгумировать для проведения еще одной, но уже независимой экспертизы.

Так, по данным ТСН, эксперты из Прилук до сих пор не обнародовали данные первой экспертизы. После бунта местных жителей дело передали в Киев, но и там правоохранители не спешат отказываться от версии о несчастном случае.

Родители погибшего школьника хотят провести независимую экспертизу, которой займутся немецкие специалисты. Для проведения нового исследования необходимо эксгумировать тело, ведь Дениса похоронили 5 ноября. При этом парня положили в гроб без фрагментов некоторых костей, которые исчезли.

"Мы согласны, мы идем до конца. Эксперты из Германии. Уже полностью все договорено. Это стоит очень много денег. Они готовы покрыть и сделать эксгумацию", - рассказал отец погибшего подростка.

В то же время, родители Дениса смогли добиться, чтобы внесли в реестр досудебных расследований заявление отца о совершении преступлений рядом должностных лиц, среди которых эксперты, проводившие осмотр места гибели парня.

Напомним, что 14-летнего Дениса Чаленко похоронили, но журналисты узнали новые жуткие детали дела.