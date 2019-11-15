"Друзья ФСБ": Гончарук в Раде повздорил с нардепами

Алексей Гончарук на парламентский трибуне / УНИАН

В Верховной Раде произошла перепалка между премьер-министром Алексеем Гончаруком и народными депутатами.

В частности, глава Кабмина заявил о том, что парламенте он увидел "друзей ФСБ" России.

Такую реакцию премьера вызвало внесение поправок в закон о газотранспортной системе Украины.

При этом отдельные народные депутаты выступали против таких поправок, в ответ Гончарук заявил: "Не ведитесь на манипуляции. У меня вообще подозрение, что здесь работают ФСБ друзья".

Читайте также"Бомжа из канализации достали": Ляшко обозвал Гончарука "идиотом на самокате"В свою очередь народные избранники напомнили премьер-министру, что именно правительство подотчетно Верховной Раде Украины.

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков отметил, что и депутаты, и премьер должны сдерживать эмоции и вести себя корректно.

Обращаясь к Гончаруку, он сказал, что если есть факты работы народных депутатов на ФСБ России, то он должен обратиться в правоохранительные органы.

По словам Разумкова, о таких вещах не нужно делать заявления, а следует обращаться к правоохранителям.

Напомним, ранее сообщалось о том, что народные депутаты поскандалили прямо в зале Рады.