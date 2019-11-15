"Друзья ФСБ": Гончарук в Раде повздорил с нардепами

Дмитрий Разумков призвал депутатов и премьера сдерживать эмоции и вести себя корректно.
В Верховной Раде произошла перепалка между премьер-министром Алексеем Гончаруком и народными депутатами.
В частности, глава Кабмина заявил о том, что парламенте он увидел "друзей ФСБ" России.
Такую реакцию премьера вызвало внесение поправок в закон о газотранспортной системе Украины.
При этом отдельные народные депутаты выступали против таких поправок, в ответ Гончарук заявил: "Не ведитесь на манипуляции. У меня вообще подозрение, что здесь работают ФСБ друзья".
Читайте также"Бомжа из канализации достали": Ляшко обозвал Гончарука "идиотом на самокате"В свою очередь народные избранники напомнили премьер-министру, что именно правительство подотчетно Верховной Раде Украины.
Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков отметил, что и депутаты, и премьер должны сдерживать эмоции и вести себя корректно.
Обращаясь к Гончаруку, он сказал, что если есть факты работы народных депутатов на ФСБ России, то он должен обратиться в правоохранительные органы.
По словам Разумкова, о таких вещах не нужно делать заявления, а следует обращаться к правоохранителям.
Напомним, ранее сообщалось о том, что народные депутаты поскандалили прямо в зале Рады.