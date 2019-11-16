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В Нацполиции создают институт капелланства: что это значит

16 ноября 2019, 17:58

Церковь станет частью правоохранительной системы.

Капелланы
Капелланы отныне будут служить в полиции / Фото: УНИАН

В Национальной полиции намерены создать институт капелланства, что подразумевает создание службы военного духовенства в структуре правоохранительного органа, как это уже практикуется в Нацгвардии и Госпогранслужбе.

Как сообщает УНИАН со ссылкой на главу МВД Арсена Авакова, многие работники полиции служили в зоне боевого конфликта на Донбассе, поэтому роль церкви в службе крайне важна.

"В Нацгвардии внедрена структуру капелланского служения, которая соответствует структуре большинства воинских формирований многих стран мира. Мы ввели в батальонах штатные должности военных священников. В случае, когда гвардеец выполняет боевые задачи в полевых условиях, мы разработали и изготовили мобильный комплекс духовной поддержки", - сказал Аваков.

По словам министра, полицейские нередко становятся свидетелями самых разнообразных событий, которые могут оказать воздействие на их психологическое состояние.

Читайте такжеРада запретила священникам УПЦ МП служить капелланами"В среднем, полицейский становится свидетелем около 200 критических ситуаций за свою карьеру. Правоохранителям тоже нужна помощь и поддержка, поэтому капелланская деятельность будет расширена, в том числе, и на полицию", - сказал он.

Аваков подчеркнул, что необходимо создать консультационную сеть среди капелланов, которые готовы прийти на помощь сотрудникам силовых структур и жертвам преступлений. По его словам, помощь уже готовы оказать капелланы из полиции США, где практикуется программа поддержки полицейских Peer support. Данная опция предоставляет возможность полицейским довериться своим коллегам в случае критической ситуации и преодолеть проблемы в рамках своего сообщества.

Как ранее сообщалось, Украина движется к отмене обязательного призыва в армию, заявил министр обороны Андрей Загороднюк.

Ранее сообщалось о том, что представители военкоматов вместе с сотрудниками Нацполиции проводили "отлов" призывников прямо на улицах.

МВД нацполиция капелланы Арсен Аваков новости Украины
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