Нардеп-"шопоголик": "слугу народа" поймали за "левым" занятием в Раде - фото

Лада Булах выбирала кофточки во время заседания Рады/ Фото Страна

Народный депутат Лада Булах, которая прошла в парламент по списку президентской партии Слуга народа, нашла себе развлечение прямо во время заседания - она выбирала новые кофточки в интернете.

Стоит отметить, что запросы у Булах не высоки - она остановила свой выбор на бренде Reserved, пишет Страна. Как свидетельствует каталог Reserved, вещи у этого бренда не особо дорогие. К примеру, свитер, которым заинтересовалась депутат, стоит 649 гривен.

Лада Булах остановила свой выбор на бренде Reserved / Фото Страна / Фото Страна

Свитер бренда Reserved / Фото Страна

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Напомним, ранее народный депутат президентской партии Слуги народа Елена Шуляк не бедствует, поэтому пришла в Верховную Раду с культовой сумкой Chanel Jumbo в самом большом размере от французского дома моды Chanel.

Как сообщал Главред, народный депутат Украины от Слуги народа Ирина Аллахвердиева выгуляла в Верховной Раде сумку итальянского дома моды Gucci. А летом Аллахвердиеву видели в сарафане Versace последней коллекции.