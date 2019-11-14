"Приглашайте экзорциста": Киву снова поймали на странном поведении в Раде

Илья Кива / УНИАН

Народный депутат от фракции Оппозиционная платформа – За жизнь Илья Кива снова отличился неоднозначным поведением в Верховной Раде.

На сей раз народного избранника-оппозиционера зафиксировали стоящим в одиночестве около трибуны в парламентском зале. При этом он вел эмоциональный монолог и активно жестикулировал.

Отметим, что в комментариях обратили внимание на странное поведение Кивы, при этом некоторые считают, что он давал комментарий по телефону, ведь можно увидеть наушники в его ушах.

"Это он реп читает?", "Екзорциста запрошуйте", "Илья Владимирович Вы дружите с головой?", "Палата #6", "Він коментар дає телеканалу ZIK. У нього гарнітура у вусі", - пишут пользователи.

При этом в комментариях также опубликовали еще одно видео с Кивой, на котором он также активно разговаривает у трибуны Рады с неизвестным собеседником.

Напомним, ранее было опубликовано видео, на котром было запечатлено, как Кива активно натирал свою промежность после переписки с моделью из Одессы.