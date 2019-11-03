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"Голову отрежу, сука": на скандального Киву написали заявление в ГПУ и ГБР

3 ноября 2019, 23:10

Правоохранителей просят открыть уголовное производство из-за угрозы убийством.

Кива
Илья Кива / УНИАН

В Генеральную прокуратуру и Государственное бюро расследований направлено заявление по факту угрозы со стороны народного депутата от Оппозиционной платформы - За жизнь Ильи Кивы.

В заявлении правоохранительные органы просят открыть уголовное производство и начать досудебное расследование по ч.1 ст.129 Уголовного кодекса (угроза убийством).

Отметим, что заявление подано активистом Сергеем Стерненко, которого Кива обвинил в провокации, которая закончилась скандальной перепалкой.

  • На Илью Киву написали заявление в Генпрокуратуру и ГБР Буквы
  • На Илью Киву написали заявление в Генпрокуратуру и ГБР Буквы

"Я вчера ночью только сам увидел это видео. Все обвинения со стороны Кивы – это последствия психических расстройств", – рассказал Стерненко Буквам.

Напомним, ранее Кива подал заявление на имя главы Нацполиции Игоря Клименко по поводу угроз его детям

заявление Генпрокуратура ГБР Илья Кива Сергей Стерненко
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