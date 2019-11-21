Ядовитая Баба Яга: в Ровенской области школьники массово отравились конфетами

Пресловутые конфеты / Irecommend

На Ровенщине, в селе Здовбица, школьники массово отравились конфетами.

Соответствующее сообщение опубликовали в областном управлении Нацполиции,. По данным правоохранителей, 20 ноября в больницу были госпитализированы 12 детей.

Им стало плохо после сладостей, которыми им раздала одноклассница по случаю своего дня рождения.

Как сообщают в Управлении Госпродпотребслужбы области, роковыми стали жевательные конфеты из Китая.

"Конфеты под названием Черные конфеты Бабы Яги (жевательные конфеты со вкусами винограда, апельсина, яблока, клубники, огурца, лимона, перца чили) изготовлено в КНР. Они были приобретены в местном продуктовом магазине. Все заболевшие указывают, что употребляли именно конфеты с перцем чили", — заявили в ведомстве.

Напомним, ранее на Закарпатье школьник едва не утонул в нечистотах в выгребной яме.