Ядовитая Баба Яга: в Ровенской области школьники массово отравились конфетами

Короче говоря, тяга к конфетам привела юных сладкоежек на больничную койку.
На Ровенщине, в селе Здовбица, школьники массово отравились конфетами.
Соответствующее сообщение опубликовали в областном управлении Нацполиции,. По данным правоохранителей, 20 ноября в больницу были госпитализированы 12 детей.
Им стало плохо после сладостей, которыми им раздала одноклассница по случаю своего дня рождения.
Как сообщают в Управлении Госпродпотребслужбы области, роковыми стали жевательные конфеты из Китая.
"Конфеты под названием Черные конфеты Бабы Яги (жевательные конфеты со вкусами винограда, апельсина, яблока, клубники, огурца, лимона, перца чили) изготовлено в КНР. Они были приобретены в местном продуктовом магазине. Все заболевшие указывают, что употребляли именно конфеты с перцем чили", — заявили в ведомстве.
Напомним, ранее на Закарпатье школьник едва не утонул в нечистотах в выгребной яме.