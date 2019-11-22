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Адвокат Небесной сотни объявила голодовку из-за блокирования расследования

22 ноября 2019, 00:31

Защитник требует принятия парламентом соответствующих поправок.

Закревская объявила голодовку из-за отсутствия расследования по делам Майдана / Фото: скриншот видео

Адвокат семей Героев Небесной Сотни Евгения Закревская объявила голодовку до того момента пока Верховная Рада не проголосует за поправки к закону, который позволит разблокировать расследование по уголовным делам Майдана.

"Сейчас, с сегодняшнего дня, когда остановилось это расследование. С этого дня я не буду есть до того момента, пока не примут эту поправку, не создадут это управление и не переведут туда этих следователей", - сказала она в эфире программы Право на владу на телеканале 1+1.

По словам Закревской, украинское общество и политики демонстрируют абсолютное равнодушие к расследованию убийств на Майдане. Она заявила, что на судебных заседаниях практически нет людей, их трансляцию никто не смотрит в Интернете.

Адвокат родин героїв Небесної сотні оголосила голодування просто в ефірі програми "Право на владу".

Адвокат родин героїв Небесної сотні оголосила голодування просто в ефірі програми "Право на владу". Правозахисниця Євгенія Закревська заявила: "З сьогоднішнього дня я не буду їсти, поки не ухвалять цю поправку, не створять управління і не переведуть туди цих слідчих. Я вам це обіцяю". Вона вимагає змін до закону, які розблокують розслідування справ Майдану. За її словами, нині очільник ДБР Роман Труба створив фейкове управління у ДБР, яке нібито буде цим займатись. А після цього, на думку адвоката, всі планують забути про ці справи.

Опубликовано ПРАВО НА ВЛАДУ Четверг, 21 ноября 2019 г.

В ответ на заявление Закревской глава фракции Слуга народа Давид Арахамия заявил, что политсила готова проголосовать за поправки, однако оперативно это сделать не позволяет регламент парламента. По утверждению нардепа, пропрезидентская партия давно готова принять соответствующий закон, но коллеги по парламенту постоянно обвиняют их в неопытности и нарушении регламента. Арахамия пообещал, что необходимая поправка будет принята большинством голосов 3 декабря. Он попросил Закревскую отказаться от голодовки.

Арахамія пообіцяв, що "Слуга народу" проголосує за поправку, яка розблокує розслідування справ Майдану.

Арахамія пообіцяв, що "Слуга народу" проголосує за поправку, яка розблокує розслідування справ Майдану. Про це голова фракції президентської політсили заявив в ефірі ток-шоу "Право на владу". Але, каже Аарахамія, треба потерпіти до 3 грудня.

Опубликовано ПРАВО НА ВЛАДУ Четверг, 21 ноября 2019 г.

Как известно, 20 ноября 2019 органы прокуратуры окончательно потеряли следственные функции, и дела Майдана должны перейти частично в Государственное бюро расследований, а частично - в Национальное антикоррупционное бюро.

Как ранее сообщалось, Адвокатская совещательная группа, которая объединяет адвокатов семей Небесной сотни, призвала созвать внеочередную сессию парламента, чтобы следствие по Делам Майдана не остановилось.

Напомним, ранее сообщалось, следствие по делам Майдана остановится, поскольку Верховная Рада "не успела" проголосовать за норму об его обеспечении.

Майдан голодовка Небесная сотня Давид Арахамия Евгения Закревская
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