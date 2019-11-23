"Выбор уже сделан": эксперт пояснил, возможно ли примирение между Украиной и Россией

Александр Морозов считает, что дружба между Россией и Украиной будет зависеть от позиции Москвы / facebook.com

Политолог, сотрудник Центра российских исследований Бориса Немцова Александр Морозов высказал мнение, что урегулирование отношений между Россией и Украиной будет возможно исключительно после разрушения авторитарных режимов в РФ и Беларуси, что позволит странам избрать общий вектор развития.

"Если на мгновение себе представить, что через десять лет в Беларуси и России рухнут авторитарные режимы (в Беларуси – режим Лукашенко, в России – режим Путина) и начнется процесс демократизации и возвращения в границы современной европейской политики, то отношения между всеми тремя странами и тремя народами в течение двух-трех лет изменятся в сторону полнейшего добрососедства, искреннего культурного сотрудничества", - сказал он во время чата в Главреде.

По словам эксперта, если в ближайшие 20 лет Россия продолжит путь к изоляции, то превратиться в страну, которая находится в конфликте со всем миром. В этом случае, отметил политолог, нет надежд на стабилизацию взаимоотношений.

Читайте такжеПутин закладывает начало краха России - эксперт"Очевидно – почему: Украина через 10-15 лет будет членом НАТО и Евросоюза. Или через 30 лет – это не имеет значения, ведь выбор уже сделан. Таким образом, для России она всегда будет оставаться форпостом враждебного европейского мира. Если так, то примирение будет проблематичным", - констатировал он.

Морозов добавил, что надежды стоит возлагать на Беларусь, которая, возможно, не будет в последующие годы изолироваться от всего мира, создавая собственную микроцивилизацию.

"Тогда все будет хорошо", - подытожил эксперт.

Напомним, во время чата в Главреде Морозов прокомментировал перспективу возможности развала Российской Федерации и высказал мнение, что именно аннексия Крыма и поставила под вопрос границы РФ.