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Порошенко рассказал, о чем говорил на встречах с адвокатом Трампа

25 ноября 2019, 11:40

Петр Порошенко рассказал о встречах с адвокатом Трампа во время своего президентства.

Порошенко
Петр Порошенко / УНИАН

Петр Порошенко в бытность президентом Украины два раза провел встречи с личными адвокатом Дональда Трампа (и экс-мэром Нью-Йорка) Рудольфом Джулиани

Об этом политик рассказал, выступая на форуме по международной безопасности в Канаде. По словам Порошенко, Джулиани не поднимал вопрос расследования украинскими правоохранителями действий сотрудников компании Burisma или Хантера Байдена (сына экс-вице-президента США Джозефа Байдена).

"Господин Джулиани обещал мне помочь поднять уровень нашего (США и Украина) сотрудничества в кибербезопасности", – заявил бывший украинский президент.

Напомним, ранее авторитетное американское издание New York Times раскрыло, как Петр Порошенко "умасливал" Дональда Трампа за счет бюджета.

США Петр Порошенко Рудольф Джулиани Джозеф Байден Украина
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