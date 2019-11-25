Порошенко рассказал, о чем говорил на встречах с адвокатом Трампа

Петр Порошенко / УНИАН

Петр Порошенко в бытность президентом Украины два раза провел встречи с личными адвокатом Дональда Трампа (и экс-мэром Нью-Йорка) Рудольфом Джулиани.

Об этом политик рассказал, выступая на форуме по международной безопасности в Канаде. По словам Порошенко, Джулиани не поднимал вопрос расследования украинскими правоохранителями действий сотрудников компании Burisma или Хантера Байдена (сына экс-вице-президента США Джозефа Байдена).

"Господин Джулиани обещал мне помочь поднять уровень нашего (США и Украина) сотрудничества в кибербезопасности", – заявил бывший украинский президент.

Напомним, ранее авторитетное американское издание New York Times раскрыло, как Петр Порошенко "умасливал" Дональда Трампа за счет бюджета.