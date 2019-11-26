Хотела замуж: украинка пыталась "выкупить" жениха-россиянина

Мужчину не пропустили на территорию Украины, потому что он ранее незаконно посещал аннексированный Крым.
Украинская невеста попыталась дать взятку пограничникам, чтобы те пропустили на территорию страны ее жениха. По данным Госпогрнаслужбы, мужчина является гражданином Российской Федерации.
Так, уроженка Донецкой области 1975 года рождения в пункте контроля "Киев –пассажирский" попыталась за 200 долларов договориться с пограничниками, чтобы те пропустили ее жениха. Отмечается, что мужчина незаконно посещал аннексированный Российской Федерацией Крым.
Пограничники отказались от неправомерной выгоды и сообщили о попытке дать взятку в полицию.
Кроме того, несостоявшемуся жениху запретили въезд в Украину сроком на три года, поэтому невесте придется подождать с замужеством. Мужчину вернули в Россию обратным поездом.
Напомним, что ранее на Волыни сотрудники СБУ поймали на взятке двух инспекторов таможни.