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Хотела замуж: украинка пыталась "выкупить" жениха-россиянина

26 ноября 2019, 02:23

Мужчину не пропустили на территорию Украины, потому что он ранее незаконно посещал аннексированный Крым.

Пограничники
Пограничники / dpsu.gov.ua

Украинская невеста попыталась дать взятку пограничникам, чтобы те пропустили на территорию страны ее жениха. По данным Госпогрнаслужбы, мужчина является гражданином Российской Федерации.

Так, уроженка Донецкой области 1975 года рождения в пункте контроля "Киев –пассажирский" попыталась за 200 долларов договориться с пограничниками, чтобы те пропустили ее жениха. Отмечается, что мужчина незаконно посещал аннексированный Российской Федерацией Крым.

Пограничники отказались от неправомерной выгоды и сообщили о попытке дать взятку в полицию.

Кроме того, несостоявшемуся жениху запретили въезд в Украину сроком на три года, поэтому невесте придется подождать с замужеством. Мужчину вернули в Россию обратным поездом.

Напомним, что ранее на Волыни сотрудники СБУ поймали на взятке двух инспекторов таможни.

Россия Крым свадьба невеста Госпогранслужба жених
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