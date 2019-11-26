Хотела замуж: украинка пыталась "выкупить" жениха-россиянина

Пограничники / dpsu.gov.ua

Украинская невеста попыталась дать взятку пограничникам, чтобы те пропустили на территорию страны ее жениха. По данным Госпогрнаслужбы, мужчина является гражданином Российской Федерации.

Так, уроженка Донецкой области 1975 года рождения в пункте контроля "Киев –пассажирский" попыталась за 200 долларов договориться с пограничниками, чтобы те пропустили ее жениха. Отмечается, что мужчина незаконно посещал аннексированный Российской Федерацией Крым.

Пограничники отказались от неправомерной выгоды и сообщили о попытке дать взятку в полицию.

Кроме того, несостоявшемуся жениху запретили въезд в Украину сроком на три года, поэтому невесте придется подождать с замужеством. Мужчину вернули в Россию обратным поездом.

Напомним, что ранее на Волыни сотрудники СБУ поймали на взятке двух инспекторов таможни.