"Держать кулаки": Зеленский прокомментировал жуткое ДТП с Кулебой и детьми

ДТП с Кулебой / KyivOperativ

Уполномоченный президента по правам ребенка Николай Кулеба попал в ДТП вместе с двумя своими сыновьями. Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на этот жуткий инцидент.

По словам главы государства, он будет "держать кулаки", чтобы с чиновником и его детьми все было хорошо.

"К сожалению, вчера в ДТП попал господин Кулеба со своими детьми. Сейчас они в больнице, будем держать кулаки, чтобы все было в порядке с Вами и с детьми", - заявил Зеленский в ходе своего видеобращения к украинцам.

Напомним, в воскресенье, 24 ноября, уполномоченный президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба попал в реанимацию после тяжелого дорожно-транспортного происшествия. По словам врачей, Кулеба и его старший сын находятся в больнице Феофания. Состояние чиновника оценивается как средней тяжести, а его старший сын – без сознания.