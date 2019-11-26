Дело банкира Гриценко: глава Укрэксимбанка заплатил миллионный залог

Александр Гриценко / УНИАН

Глава правления Укрэксимбанка Александр Гриценко выплатил назначенный судом залог в размере 3 млн гривен.

"Он выполнил обязательства в полном объеме и внес залог", - рассказал его адвокат Денис Демин.

В комментарии ukranews.com адвокат также пояснил, что залог был внесен Гриценко еще на прошлой неделе.

Он пояснил, что после внесения залога на него возложен ряд обязательств, однако ношение браслета не предусмотрено.

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Напомним, 16 ноября стало известно, что Александра Гриценко задержала СБУ по поручению Генпрокуратуры. Задержанного обвинили в присвоении, растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением, а также в отмывании доходов, полученных преступным путем.