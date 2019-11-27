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Тайно снимали пациенток на видео: в онкоцентре Одессы разгорелся порноскандал

27 ноября 2019, 07:52

Скрытая камера была установлена в кабинете гинеколога.

Гинекология осмотр
Пациентки понятия не имели, что снимаются в порно / Открытые источники

В онкодиспансере Одессы в кабинете гинеколога была установлена скрытая камера. Пациенток снимали на видео, а потом кадры размещали на порносайтах

Сотрудники киберполиции изъяли видеокамеру и носители информации в кабинете гинеколога, а также в квартире и машине сотрудника интернет-провайдера, который занимался монтажем информационных систем в онкодиспансере. Именно его и подозревают в организации съемки видео и размещении его на порносайтах. Об этом свидетельствует решение Киевского районного суда Одессы, опубликованного в Едином государственном реестре судебных решений.

Главный врач диспансера Олег Лукьянчук заявил, что видеосъемка гинекологических УЗИ, кадры которой выкладывались на порносайтах, была организована на той территории диспансера, которая сдается в аренду, а врач, в кабинете которого проводили съемку по сути для любителей необычного порно 2019, не является сотрудником диспансера. Лукьянчук подчеркнул, что руководство медучреждения не может контролировать работу лиц, работающих на арендованной территории. Однако, главврач пообещал, что потребует разрыва договора аренды.

На данный момент суд дал согласие приобщить к делу изъятые вещественные доказательства. Следствие продолжается.

Напомоним, в аэропорту Гагарин в Саратове на протяжении 10 минут на настенных экранах транслировался порноролик. Кроме того, в Новомичуринске в течение часа зрители местного телеканала были вынуждены смотреть порно вместо программы Место встречи по НТВ. Инцидент произошел 14 октября. Порнографический фильм показывали днем, поэтому смотреть порно имели возможность в том числе и пожилые люди.

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