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В Украине ужесточили наказание за поддельные лекарства: кому и что "светит"

27 ноября 2019, 17:52

Закон об усилении ответственности за подделку лекарств вступит в силу 28 ноября.

лекарства
лекарства / Facebook МОЗ

Верховная Рада усилила наказание за фальсификацию лекарственных средств. Уже с четверга, 28 ноября, за подделку препаратов можно получить срок.

Так, в среду, 27 ноября, закон "О внесении изменений в статью 321-1 Уголовного кодекса Украины об усилении ответственности за фальсификацию лекарственных средств или оборот фальсифицированных лекарственных средств" опубликовали в парламентском издании Голос Украины. При этом документ вступает в силу на следующий день после публикации

Согласно документу, за покупку, перевозку, пересылку, хранение с целью продажи или сбыт поддельных лекарственных средств можно получить тюремный срок от пяти до восьми лет лишения свободы. Если же злоумышленника задержали за указанное преступление повторно или же оно совершенно по сговору группы лиц, или в крупных размерах, или фальсификат нанес ущерб здоровью, а также производство подделок предусматривается наказание от 8 до 10 лет тюрьмы с запретом занимать определенные должности до трех лет с конфискацией имущества.

Кроме того, если в подобном преступлении уличили должностное лицо или медицинским/фармацевтическим работником, то ему "светит" лишение свободы на срок от 8 до 10 лет с запретом занимать определенные должности и с конфискацией имущества. В случае, если данные действия привели к смерти человека или другим тяжелым последствиям, то предусмотрен арест на срок от 10 до 15 лет или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Как ранее сообщал Главред, врач и кандидат медицинских наук Евгений Комаровский назвал сомнительные лекарства.

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