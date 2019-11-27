"Мало что смыслит": украинская журналистка отчитала Папу Римского

Журналистка считает, что понтифик вмешивается в дела, в которых ничего не смыслит / Reuters

Украинская журналистка Янина Соколовская заявила, что некоторым людям "лучше молиться, чем вещать", тонко намекнув на Папу Римского Франциска.

"Когда люди вмешиваются в дела, в которых мало что смыслят, получается стихийное бедствие. Папа римский Франциск, чтобы уйти от вопроса о создании энциклики о ненасилии, рассказал, что вся проблема Украины и России - в обмене пленными, а на Донбассе уже формируется новый режим. Воистину, некоторым лучше молиться, чем вещать", - написала она в Facebook.

Соколовская добавила, что украинское МИД обязано составить ноту протеста и отправить в Ватикан.

Журналистку возмутила новость о том, что понтифик положительно оценил переговоры по урегулированию конфликта на Донбассе между Украиной и РФ. В частности, в новости указано, что заявление он сделал по итогам своего визита в Японию, отвечая на вопрос о возможности принятия энциклики о ненасилии.

Как ранее сообщалось, Папа Римский Франциск в очередной раз заговорил о многострадальной эпопее - обмене пленными между Украиной и Россией, который состоялся 7 сентября, и назвал этот обмен - успешным примером переговоров.

Напомним, Папа Римский Франциск приветствовал обмен пленными между Москвой и Киевом.