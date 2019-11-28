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"Ср*ные трусы Геруса": "заднеприводный" Ляшко потребовал новых доказательств в суде

28 ноября 2019, 09:30

Олег Ляшко пояснил, что его встреча с Андреем Герусом, которая закончилась дракой, была случайная.

Ляшко напал на Геруса
Олег Ляшко устроил драку с Андрее Герусом / Скриншот

Экс-нардеп, лидер Радикальной партии Олег Ляшко заявил о том, что порванная рубашка Андрея Геруса в суде проходит как вещественное доказательство, однако оттуда исчез еще один вещдок.

"Я думаю, что каждый, кто видел это видео из зала официальных делегаций аэропорта Борисполь, понимает, что там никаких телесных повреждений не может быть априори. Так, порванная рубашка, которая приобщен вещдоком к материалам дела. И я могу сказать, что там не хватает вещдоков. Там, кроме порванной рубашки, должны быть еще ср*ные трусы Геруса", – подчеркнул он в эфире телеканала ZIK.

Ляшко пояснил, что его встреча с Герусом, которая закончилась дракой, была абсолютно случайная.

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"Когда я увидел человека, который, фактически предал страну и работает на врага, открыл для российской электроэнергии ворота в Украину, это просто диверсия. Во время войны таких диверсантов расстреливают, а у нас он – народный депутат и продолжает делать свои черные дела", – добавил экс-нардеп.

Отметим, что в Сети далеко не все оценили новые эпатажные высказывания Ляшко:

"Ох уж этот заднеприводный Олежка,и да, дизлайк обеспечен не глядя", "Ходит по каналам, занимается жопоприкрытием после открытия уголовного дела", "Ганебний клоун", "Нехай розкаже за всий час при владі що він зробив для людей що з кожним роком стає біднішим, і що для себе що розбагатів , за свої кошти", "О, Ляшко, практично жодного доброго слова в твою адресу. Народ вже не тупий і не дурний, вже все розуміємо", - комментируют пользователи.

Напомним, Олег Ляшко устроил драку с Андреем Герусом в аэропорту Борисполь и порвал нардепу рубашку.

Бориспольский суд частично удовлетворил ходатайство прокуратуры по поводу избрания меры пресечения для Ляшко. Требование прокуратуры о его помещении под стражу на два месяца было отклонено, при этом Ляшко отпустили на поруки.

суд драка Олег Ляшко Андрей Герус
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