"Ни одного шага": в СНБО рассказали о "прямых переговорах" с боевиками

Владимир Зеленский / УНИАН

В Совете национальной безопасности Украины прокомментировали встречу "нормандской четверки", которая запланирована на 9 декабря в Париже. По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, президент Украины Владимир Зеленский не пойдет на уступки хозяину Кремля Владимиру Путину.

При этом он заверил, что глава украинского государства не сделает ни единого шага против Украины.

"Я уверен, что ни одного шага на какие-то уступки, которые будут не на пользу нашему государству, от президента Зеленского мы там не увидим", – рассказал чиновник в комментарии Лиге.

Кроме того, он Украина будет преследовать только свои интересы. Также он уверен, что Зеленского будут принуждать к переговорам с боевиками, но "нужно понимать, с кем. И могут ли они отвечать за свои слова, есть ли у них такие полномочия".

Как ранее сообщал Главред, министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров заявил, что президент РФ Владимир Путин будет склонять украинского коллегу Владимира Зеленского к "прямому диалогу с Донбассом".