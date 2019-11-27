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В МИД РФ поделились коварными планами Путина на Зеленского

27 ноября 2019, 15:48

Сергей Лавров заявил, что президента Украины будут склонять к прямому диалогу.

Сергей Лавров
Сергей Лавров / МИД РФ

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров раскрыл планы на президента Украины Владимира Зеленского, которого бывший узник Кремля Олег Сенцов предупредил о ловушке. По главы российского МИД, Украину намерены призвать к "прямому диалогу с Донбассом".

При этом он указал, что якобы сформированные "нормандской четверкой" рамки предусматривают "решение всех вопросов через прямые переговоры между Киевом, Донецком и Луганском".

"Мы слышали от предыдущей администрации в Украине заявления о том, что они никогда не будут вести прямых переговоров с Донецком и Луганском, слышали и от представителей уже новой администрации президента Зеленского такие высказывания", - пожаловался Лавров, передает Лига.

Кроме того, он расценивает подобные заявления украинской власти как отказ от безальтернативных минских соглашений.

"Я думаю, там президент Зеленский должен будет подробно изложить, как он видит сам свои действия по выполнению минских договоренностей", - подытожил руководитель российского внешнеполитического ведомства.

Напомним, что заместитель главы МИД России Александр Грушко заявил, что предстоящая встреча лидеров "нормандской четверки" позволит закрепить прогресс в урегулировании ситуации на Украине.

Донбасс Россия нормандская четверка Владимир Зеленский Сергей Лавров
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