Эксперт пояснил, что ждет Украину в случае принятия формулы Штайнмайера

Эксперт считает, что представленная Штайнмайером формула не несет в себе никакой силы / Reuters

Российский политолог, сотрудник Центра российских исследований Бориса Немцова (Карлов Университет, Прага) Александр Морозов высказал мнение, что в Украине не произойдут разительные изменения в случае принятия формулы Штайнмайера, поскольку в данной ситуации важна разработанная на основе соглашения дорожная карта.

"И вопрос сегодня стоит именно о дорожной карте, потому что сама формула Штайнмайера не содержит возможности урегулирования ситуации. Она невыполнима, как и Минские соглашения. И это понимают все стороны процесса. Все хотят увидеть дорожную карту, то есть последовательность 150 или 450, или 1050 шагов и действий, чтобы каждый шаг имел каких-то ответственных, чтобы каждый шаг был продуман, и все стороны понимали, откуда на этом шаге берутся технические или военные возможности, кто будет обеспечивать безопасность, и т.д.", - сказал он во время чата в Главреде.

Читайте такжеПосол Германии рассказала, как будет запускаться "формула Штайнмайера"По мнению Морозова, на разработку дорожной карты уйдет от трех до пяти лет. Она будет включать все нормы и действия международной миссии на этой территории, порядок и график разминирования, все процессы перевода администраций и документооборота. То есть ее формулировка – это долгий и кропотливый труд.

"На данный момент пока такой дорожной карты нет, речь идет только о том, чтобы прекратить обстрелы, обменяться пленными и слегка облегчить перемещение гражданского населения через линию разграничения", - подытожил спикер.

Напомним, Морозов во время чата в Главреде также отметил, что построенный Россией мост через Керченский пролив в захваченный Крым - Керченский/Крымский мост - имеет для Кремля огромное символическое значение.

Как ранее сообщалось, Морозов полагает, что украинцы обломали планы российского президента Владимира Путина.