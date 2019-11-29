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"Бошки отобью": Скалецкая оценила скандал с угрозами нардепам

29 ноября 2019, 10:50

Зоряна Скалецкая подчеркнула, что вероятные угрозы ее бывшего советника не являются чем-то серьезным.

Зоряна Скалецкая
Зоряна Скалецкая / Фото: УНИАН

Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая прокомментировала скандал с обвинениями в адрес своего экс-советника Александра Чумака, который якобы угрожал народным депутатам от Голоса.

В интервью Громадському она заявила о том, что на записи четко не услышала угроз из уст Чумака.

"Я, например, четко этого не услышала. Это было написано, кем-то истрактовано. К тому же, я не знаю, кому это адресовано", — подчеркнула Скалецкая.

По ее словам, вероятные угрозы Чумака не являются чем-то серьезным и она не намерена обращать внимание на такие вещи.

Читайте также"Сыворотки нет": Комаровский рассказал, как Скалецкой на уши "навешали лапши""Это разово кем-то снято, протрактовано, и вы хотите снова, чтобы министр здравоохранения занималась такими вещами? Ну давайте тогда откроем газеты Факты или что-то другое и будем такое трактовать? Или мы поговорим о чем-то более серьезном?" — отметила министр здравоохранения.

Она также раскрыла причины появления Чумака в своей команде: "Сегодня в определенных рабочих группах, я так понимаю, он как представитель с украинской фармой коммуницирует. Я разговаривала в правительстве, ко мне подходил еще представитель от украинской фармы или ассоциации украинских производителей, промышленников. Есть очень много людей, которые имеют свои определенные мысли, видение, как было бы полезно в Украине сформировать и развивать фармпроизводство".

Напомним, ранее нардеп от фракции Голос Александра Устинова обратилась в правоохранительные органы с заявлением об угрозах со стороны экс-советника министра здравоохранения и заместителя директора фармкомпании ИнтерХим Александра Чумака.

угрозы Минздрав Зоряна Скалецкая Александр Чумак
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