"Отбивать бошки, чтобы не снизить цены на лекарства": депутат Голоса написала заявление на чиновников

Политик считает, что в высших эшелонах власти бесчинствует фармацевтическая мафия.
Депутат фракции Голос Александра Устинова обратилась в правоохранительные органы с заявлением об угрозах со стороны экс-советника министра здравоохранения и заместителя директора фармкомпании ИнтерХим Александра Чумака.
"Фармацевтическая мафия готова "бошки отбивать" депутатам, только чтобы не допустить снижения цен на лекарства в Украине", - написала истец в Facebook.
По словам депутата, силовики должны дать оценку действиям чиновников и не допустить, чтобы фармацевтическая мафия попала в Верховную Раду.
Устинова добавила, что многие ее коллеги поддались на уговоры недобросовестных чиновников и проголосовали за фарммафию.
Политик не сомневается, что Чумак виновен в лоббировании интересов фармацевтического бизнеса в Украине, поскольку он пытается не допустить снижение цен на лекарства в аптеках страны.
Как ранее сообщалось, на заседании Комитета по вопросам здоровья нации экс-советник министра здравоохранения и замдиректора фармкомпании ИнтерХим Александр Чумак озвучил угрозы в адрес коллег из партии Голос.
Напомним, Верховная Рада усилила наказание за фальсификацию лекарственных средств. Уже с четверга, 28 ноября, за подделку препаратов можно получить срок.