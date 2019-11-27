"Бошки отобью": депутатам Голоса пригрозили из-за цен на лекарства

Депутат угрожал коллегам из партии Голос / Фото: скриншот из видео

На заседании Комитета по вопросам здоровья нации экс-советник министра здравоохранения и замдиректора фармкомпании ИнтерХим Александр Чумак озвучил угрозы в адрес коллег из партии Голос.

"Я им сейчас бошки отобью", - цитируют Чумака на сайте политсилы, уточняя, что резкое заявление он сделал во время обсуждения законопроекта от народных депутатов Голоса Ольги Стефанишиной и Александры Устиновой.

В Голосе подчеркивают, что в таких условиях давления комитет Рады по вопросам здоровья нации не поддержал законопроект 2089. Данный документ позволил бы существенно снизить стоимость лекарств для потребителя в украинских аптеках.

"Сегодня украинцы втридорога переплачивают за те же лекарства, которые в других странах можно купить гораздо дешевле. Например, онкобольной пациент в Украине платит за упаковку "Кселоды" 6500 грн, а в Польше этот препарат стоит 3600 грн. Украинцы тоже могли бы покупать качественные лекарства дешевле, если бы депутаты поддержали наш законопроект. Он позволяет импортировать лекарства в Украине из тех стран, где они дешевле", — сказала Стефанишина.

По словам нардепов от Голоса, данный законопроект позволит компаниям удерживать монополию на рынке десятки лет.

В партии Вакарчука считают, что угрозы начали озвучивать те, кто привык годами получать сверхприбыли от незаконной деятельности. Политики намерен обратиться с заявлением в правоохранительные органы.

"Давайтє начінайтє, бо я щас їм бошкі атаб‘ю", - сказав Олександр Чумак, екс-радник (а по факту досі радник) міністра охорони здоров‘я Zoryana Skaletska, коли я представила законопроект 2089 про зниження цін на ліки в Україні сьогодні на Комітеті. Це так колишній працівник (чи досі працівник?) фармацевтичної компанії, який невідомо що робить в залі комітету, сидячи поряд із заступником міністра Андрієм Семиволосом, вказує, що треба робити з авторами законопроекту (тобто мною та Ustinova Alexandra). І дає команду дистриб‘юторам і фармвиробникам "валити" наш законопроект. З одного боку, це реально страшно, коли така людина прямо висловлює погрози. З іншого, я точно розумію, на який мозоль наступили ми з Сашею тим, хто хоче лишити ціни на ліки надвисокими в Україні. Напевно, через це Комітет сьогодні провалив наш законопроект 2089 і рекомендуватиме Раді відправити його на доопрацювання-тобто в утиль. Або члени Комітету, включно з Mihail Radutsky бояться, що їм повідривають бошки за реальні зміни на благо пацієнтів. Або... інших пояснень я не маю( Так от, шановні друзі. Я НЕ БОЮСЯ. Зміни, особливо в такій чутливій сфері, як охорона здоров‘я - це завжди важко. Але це потрібно мільйонам українців, які сьогодні втридорога переплачують за ліки в наших аптеках. Тому дуже чекаю розгляду проекту закону в залі парламенту і сподіваюся, що там рука фарми не така всемогутня. Далі точно буде ? #ЗдоровяНаціїСмертьВорогам #РеваншАстанавісь Опубликовано Ольгой Стефанишиной Среда, 27 ноября 2019 г.

Напомним, Верховная Рада усилила наказание за фальсификацию лекарственных средств. Уже с четверга, 28 ноября, за подделку препаратов можно получить срок.

Как ранее сообщал Главред, врач и кандидат медицинских наук Евгений Комаровский назвал сомнительные лекарства.