Арахамия назвал юридически безграмотным заявление Голоса о выходе из Минских соглашений

Арахамия недоумевает, как Голос мог сделать такое заявление, учитывая юридический контекст / УНИАН

Председатель фракции Слуга народа в ВР Давид Арахамия посоветовался с квалифицированными юристами и утверждает, что реализация предложения партии Голос о выходе Украины из Минских соглашений может привести к отмене антироссийских санкций.

"Неожиданно для меня звучит такое заявление, потому что партию "Голос" я очень уважаю, уважаю их компетенции. Но я пообщался с несколькими юристами-международниками, они вообще не понимают, как такие заявления можно делать", - цитирует нардепа Укринформ.

По словам Арахамии, любой отказ от Минских соглашений по инициативе украинской стороны автоматически гарантирует отмену всех санкций против России.

"Я не знаю, есть ли кто-то в этой стране, кто заинтересован в отмене санкций в отношении РФ", — добавил он.