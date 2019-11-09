Партия Медведука публично обвинила Голос в госизмене

Голос обвинили в госизмене / Фото: пресс-служба партии Голос

В партии Оппозиционная платформа – За жизнь утверждают, что заявление политсилы Голос о необходимости выхода Украины из Минских договоренностей должны рассматривать правоохранительные органы.

Как сообщается на сайте партии Виктора Медведчука, он уже подали соответствующее заявление в силовые структуры.

"Оппозиционная платформа – за жизнь требует от СБУ, ГПУ и других правоохранительных органов провести тщательное изучение заявлений партии Голос, как содержащие признаки национальной измены, сепаратизма и посягательства на территориальную целостность Украины", - сказано в заявлении партии.

У Медчедчука полагают, что заявление их коллега по парламенту могут "содержать признаки национальной измены", поэтому разбираться в данном вопросе должна полиция.

Нардепы призвали украинские власти следовать по пути мирного решения ситуации на Донбассе "несмотря на с

Напомним, партия Святослава Вакарчука обнародовала заявление, в котором призвала действующую власть инициировать выход Украины из Минских договоренностей с целью фокусирования на внутренних проблемах государства.

Ранее о замораживании конфликта уже говорил нардеп от партии Голос Сергей Рахманин. Он заявил, что с временно оккупированных территорий необходимо вернуть тех людей, которые этого хотят.

удорожные попытки политических радикалов и маргиналов всех мастей этому помешать".