Дубинский потребовал лишить Абромавичуса гражданства Украины

Айварас Абромавичус / УНИАН

В Государственную миграционную службу Украины поступило обращение с просьбой начать процедуру лишения гражданства Украины генерального директора государственного концерна Укроборонпром Айвараса Абромавичуса.

Как подчеркнул народный депутат от партии Слуга народа Александр Дубинский, это связано с тем, что Абромавичус не прекратил свое иностранное гражданство.

"Айварас Абромавичус в 2014 году получил гражданство Украины, однако по состоянию на 26.11.2019 года не прекратил иностранное гражданство. На основании вышеизложенного прошу принять меры и начать процедуру прекращения гражданства Украины Айвараса Абромавичуса", - говорится в заявлении, которое Дубинский обнародовал в своем Telegram-канале.

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Бывший журналист и экс-нардеп Мустафа Найем стал заместителем генерального директора государственного концерна Укрборонпром Абромавичуса.