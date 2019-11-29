В Украине терминалы банков отказываются принимать мелкие банкноты: суть проблемы

Банкоматы ПриватБанка / УНИАН

Украинские банки начали процесс ограничивания приема в своих терминалах мелких гривневых купюр.

Об этом сообщает портал Страна. По словам представителей крупнейших финансовых учреждений Украины, сейчас в терминал можно загружать банкноты номиналами от 50 гривен.

"Все дело в технологическом моменте: в том, что средний размер транзакции подрос, и по пять-десять и двадцать гривен никто телефоны давно не пополняет. Средний чек по этой услуге 100-200 гривен, а если говорить о пополнении карт и переводах, он варьируется от 500 до 5000 гривен. Потому если брать в такой ситуации мелкие номиналы, то будут очень быстро наполняться кассетницы терминалов. Банк не будет успевать их инкассировать", - заявил пресс-секретарь Приватбанка Олег Серга.

Читайте также"Приватбанк" сломался по всей Украине: карточки и банкоматы не работают, названа причинаПо словам замглавы правления Ощадбанка Антона Тютюна, в терминалах данного финучреждения минимально допустимая купюра - номиналом в 10 гривен.

"В наших информационно-платежных терминалах (их более 3 тысяч) минимальная купюра для приема - 10 гривен. Единички-двушки-пятерки в аппаратах не принимаем, только в кассе отделений. По тем же причинам: быстро набиваются кассетницы терминалов, и они перестают работать на прием наличных. Из-за чего очень недовольны клиенты", - заявил он.

В обоих финучреждениях заявили о том, что не намерены устанавливать в терминалах и банкоматах монетоприемники - невзирая на то, как бы Нацбанк активно не заменял банкноты на монеты с аналогичными номиналами.

Напомним, ранее сообщалось о том что в Украине ввели новые купюры и монеты - номиналами в 200 и 50 гривен. До этого стало известно о том, что кассиры отказываются принимать новую банкноту номиналом в 1000 гривен.