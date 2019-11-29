Климкин грозно предложил наказание для Apple из-за Крыма

Павел Климкин / УНИАН

После скандала, который вспыхнул, когда американская корпорация Apple указал на "российский Крым" экс-министр МИД Украины Павел Климкин призвал украинцев напрочь отказаться от любой ее продукции.

Соответствующее сообщение он опубликовал на своей странице в Facebook.

"Сначала Apple начала снимать свой софт, который помогал протестующим в Гонконге, затем обозначил Крым российским. Из креативной реальности превратился в империю, готовую к системе договорняков. Это будет продолжаться и с другими брендами, если мы не достанем Apple. Слабо отказаться? Давайте запустим драйв-кампанию "я отказался от Apple". Пишите об этом в твиттере и фб, тегайте Apple, указывайте, почему вы решили так сделать. Посмотрим, что из этого получится. Такой бренд не может быть номером 1. Кстати, в свое время в нашу кампанию #kyivnotkiev тоже не верили. И посмотрите, что сейчас? Вот и увидим, кто готов, а кто просто так - поговорить", - написал Климкин.

Напомним, ранее Павел Климкин призывал украинцев отказаться от iPhone из-за "российского Крыма", а также заявлял о планах Кремля расширить аннексию.

