"Раздолбайство": под Киевом внезапно позеленело озеро

В селе под Киевом озеро стало зеленым / скриншот соцсети

Неожиданно в селе Горенка под Киевом произошла экологичествая катастрофа - озеро стало кислотно-зеленым.

Местные жители предполагают, что вода в озереобрела иной цветй из-за высокого содержания токсичных отходов.

При этом в соцсети Фейсбук в группе Горенка уже несколько дней не утихает по этому поводу дискуссия. а фото можно увидеть, что озеро стало зеленого цвета.

В то же время стало известно, что на соседнем водоеме - Сапсаевом пруду, аналогичная картина.

"За такое раздолбайство нужно расторгать договор аренды! А с арендатора взимать штраф!", пишет Максим Шидловский.

"Это химически окрашенная вода!Фотосинтез водорослей при низких температурах невозможен!Озера со "здоровой"водой уже покрыты льдом", - пишет Сергей Шевченко.

"Нет цвет не от водорослей. Что-то текло со стороны "елочки" какие водоросли цветут в ноябре? И если это канализация то "чья". "Елочки" "аыганцев" или сбрасывается какие-то отходы. Но кем? По-хорошему надо сделать анализ воды. Вот тогда все и узнаем", - высказался некто под ником Асия Мурка.

"Это озеро взято в аренду на 49 лет только неизвестно какими путями?)))", - обратил внимание Николац Антощук.

"Вигляд наче озеро токсичних відходів", - подчеркнул Петр Петренко.

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Береговая линия Свитязя теперь намного больше, свидетельствуют фото, опубликованные пользователем Конопляний Джмелик в Twitter.

Блогер полагает, что "озеру Свитязь - пи...".

Эксперт отметили, что на озере сложна ситуация, сообщает Обозреватель. Специалисты предупредили, что, если Свитязь замерзнет при низком уровне воды, - погибнет большая часть его обитателей.