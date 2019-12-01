Синоптик пообещала в первой неделе декабря суровую зиму

В Украине зима приходит строго по календарю - с начала декабря / 1zoom.ru

Первая неделя декабря ознаменуется в Украине приходом настоящей зимы с сопутствующими ей снегопадом и гололедом.

"Не сразу не везде, однако зима уже обкладывает под стороны удобными подушечками на своем троне. 2-го декабря снег начнется в западных областях, ближе к вечеру понедельника снег распространится восточнее, в Винницкую, Житомирскую, Кировоградскую, Черкасскую область и Киевскую. На остальной территории завтра пока будет без осадков. Но это – пока", - написала в Facebook синоптик Наталья Диденко.

С понедельника 2 декабря температура воздуха будет колебаться в Украине от двух мороза до двух тепла, на крайнем юге до + 4 + 6 градусов.

В Киеве синоптик прогнозирует без осадков, однако вечером есть вероятность мокрого снега и дождя. Температура воздуха в столице будет держаться на уровне ноля градусов, а вечером ударит мороз до -1-3 градусов.

По словам Диденко, на дорогах страны ожидается гололедица, поэтому водителям и пешеходам следует быть особо аккуратными и внимательными.

"Мы вступаем в зиму и, несмотря на все тот же научно-технический прогресс, как и на протяжении прошлых сотен лет, особенно сейчас нуждаемся в свете, тепле, защите и чувстве уютной безопасности", - подытожила синоптик.

/ Фото: Facebook/Наталья Диденко

Напомним, народный синоптик Леонид Горбань дал точный прогноз погоды на декабрь 2019 в Украине. По его словам, в начале месяца придут морозы, однако продлятся они недолго. А во второй половине первого месяца зимы Украину накроет снегом.

Как сообщал Главред, ранее в Укргидрометцентре дали прогноз погоды на декабрь 2019 года. Согласно прогнозу, погода в Украине в декабре будет относительно теплой. Средняя температура воздуха в декабре составит от -4° до +1°, в Крыму столбики термометров покажут до +3°.