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Соратница Януковича назвала список Небесной сотни сфальсифицированным

2 декабря 2019, 22:16

Экс-чиновница убеждена, что перечень имен тщательно никто не проверял.

Елена Лукаш
Елена Лукаш считает, что героев Небесной сотни не 100, а гораздо меньше / Пресс-служба Кабмина

Бывший министр юстиции при президенте-беглеце Викторе Януковиче Елена Лукаш заявила о фальсификации списка героев Небесной сотни.

"Наградная комиссия при президенте собирает полный комплект документов для присвоения любых званий. И она точно знала о приговорах, обстоятельствах смерти и всего остального, прежде чем Порошенко подписал указы о предоставлении им званий Герой Украины посмертно… Знали, но миф о Майдане должен был поддерживаться. Не 30, не 40, а 100. По нашей с Анатолием Шарием информации, туда дописывали всех, чтобы раздуть эту цифру", - сказал она в эфире телеканала Наш.

По словам Лукаш, никто и никогда не анализировал список, поскольку люди не могли даже представить, что в тех обстоятельствах возможны спекуляции на человеческих смертях.

"Потому что кощунственно было предположить, что кто-то мог сфальсифицировать список Небесной сотни. Я просто не могла представить, как можно было спекулировать на смертях, но как только начинаешь углубляться в этот список и анализировать, то становится просто страшно", - сказала юрист.

Лукаш утверждает, что большинство информации по Небесной сотне находится в открытом доступе, но ею никто не интересуется и, соответственно, не пользуется.

Как ранее сообщалось, адвокат семей Героев Небесной Сотни Евгения Закревская объявила голодовку до того момента пока Верховная Рада не проголосует за поправки к закону, который позволит разблокировать расследование по уголовным делам Майдана.

Напомним, ранее сообщалось, следствие по делам Майдана остановится, поскольку Верховная Рада "не успела" проголосовать за норму об его обеспечении.

Небесная сотня Елена Лукаш Анатолий Шарий новости Украины
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