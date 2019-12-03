"Хорошо будет?": Аваков сделал громкое заявление о новом главе МВД

Арсен Аваков / УНИАН

Министр внутренних дел Арсен Аваков не исключает свой уход с поста. При этом он считает, что следующим главой ведомства может стать женщина.

"Я думаю, что может такое случиться, что у нас на одной из следующих конференций таких будет вас приветствовать министр внутренних дел женщина. Хорошо будет? Я считаю, что да", - заявил глава МВД в ходе второй ежегодной конференции Ассоциации работников правоохранительных органов, которая состоялась во вторник, 3 декабря, в Киеве.

Стоит отметить, что подобное заявление Аваков сделал в контексте вопроса о гендерном равенстве в министерстве.

Как ранее сообщал Главред, Верховная Рада уволила нынешнего директора ГБР Романа Трубы.