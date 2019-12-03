Подарок на День рождения: телохранителю скандального Ляшко объявили подозрение

Охраннику Ляшко объявили подозрение / facebook.com/O.Liashko

Во вторник, 3 декабря, телохранителю бывшего народного депутата и лидера Радикальной партии Украины Олега Ляшко, который ранее сравнил себя с молодым Черчиллем и стал посмешищем в Сети, объявили подозрение в помощи в насильственных действиях по отношению к главе комитета ВР по энергетике Андрею Герусу.

По информации пресс-службы прокуратуры Киевской области, следствие заявляет, что 6 ноября подозреваемый совместно с Ляшко способствовал совершению преступления против Геруса. Прокурор будет ходатайствовать в суде об избрании подозреваемому меры пресечения в виде домашнего ареста. Досудебное расследование продолжается.

В свою очередь, Ляшко на своей странице в Фейсбуке сообщил, что его помощник вернулся с ним 6 ноября из поездки и снимал на телефон его "разговор" с Герусом.

При этом Ляшко отметил, что сегодня у него день рождения, и пообещал, что сделает все возможное для того, чтобы Герус ответил за "государственную измену".

Читайте также"Забытый всеми" Ляшко напал на Геруса и порвал на нем рубашку - видеоНапомним, ранее прокуратура Киевской области обжаловала решение Бориспольского суда, который отказался арестовать и отпустил на поруки экс-депутата Верховной Рады зибияку Олега Ляшко, напавшего на Андрея Геруса 6 ноября. В частности, прокуратура настаивает на аресте скандального Ляшко.

"Обжаловали. В пятницу направили почтой апелляцию", - сказала спикер прокуратуры Марьяна Гайовская.

Также ранее нардеп от Слуги народа Андрей Герус заявил, что нападение на него "дважды судимого безработного гражданина" Ляшко не случайно, а связано с действиями новой власти, которая начала процесс "демонополизацией энергетического рынка".