Политолог пояснил, почему украинцы не хотят устраивать Майдан по призыву Порошенко

Владимир Фесенко убежден, что украинцы сейчас не готовы поддержать очередной Майдан / Главред

Политолог Владимир Фесенко высказал мнение, что призыв фракций Европейской солидарности, Батькивщины и Голоса выйти на Майдан 8 декабря не вызовет массовой поддержки со стороны населения, поэтому не грозит очередным политическим кризисом.

"Почему я считаю, что с высокой вероятностью никакого политического кризиса не будет – потому что у этих противников дальнейшего продолжения мирного процесса нет массовой поддержки. Да, есть поддержка у части граждан, поддержка явного меньшинства. Да, эти люди сильны на улице. Но в чем отличие нынешней ситуации от того, что было в 2013 году – нет массовой социальной базы", - цитирует политолога InfoResist.

По словам Фесенко, большинство населения Украины негативно относятся к предложению организовать новый Майдан. Он добавил, что по итогам встречи нормандской четверки в Париже маловероятно, чтобы были приняты какие-то судьбоносные решения, провоцирующие протесты.

Читайте такжеПочему Украине все еще далеко до нового МайданаПолитолог добавил, что разработка документа для встречи лидеров в Париже велась еще с сентября. И данный документ является весьма компромиссным, поэтому не должен вызывать волнения среди населения.

"Очень умеренный, очень компромиссный документ. Задача всех сторон – возобновить переговорный процесс, а не договориться о всеобъемлющем мире. Песков же не сказал, что ничего не будет подписано, он сказал, что не будет обязывающих решений. Будет импульс к дальнейшим переговорам, будет возобновление переговорного процесса, но не будет никаких прорывных решений. И это, в том числе, будет способствовать сохранению нормальной ситуации", - констатировал он.

Ранее было озвучено мнение, что от недавно сложившегося политического союза политсил Петра Порошенко, Юлии Тимошенко и Святослава Вакарчука накануне нормандского саммита выиграет именно пятый президент.

Напомним, ранее Петр Порошенко (Европейская солидарность), Святослав Вакарчук (Голос) и Юлия Тимошенко (Батькивщина) подписали обращение к украинцам с призывом выйти на Майдан Незалежности 8 декабря - накануне встречи президента Украины Владимира Зеленского с Владимиром Путиным, Ангелой Меркель и Эммануэлем Макроном в рамках "нормандского формата" в Париже.