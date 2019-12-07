Переманить жителей "ДНР" и "ЛНР": в России пошли на радикальный шаг с паспортами

В РФ решили увеличить количество пунктов выдачи паспортов / РБК

Для жителей непризнанных самопровозглашенных республик "ДНР" и "ЛНР" в декабре в Ростовской области РФ будет увеличено количество пунктов выдачи российских паспортов в упрощенном порядке, заявил заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

По его словам, в настоящее время в Ростовской области работают шесть пунктов. К Новому году будут работать еще два.

При этом Володацкий уточнил, новые пункты планируют открыть в городах Красный Сулин и Гуково.

Он также заявил, что в ближайшие месяцы будет увеличиваться количество заявлений на паспорта России от жителей "ДНР" и "ЛНР", передает ТАСС.

Читайте такжеЕхал за украинским паспортом: СБУ задержала члена партии ПутинаНапомним, ранее стало известно, сколько россияне выдали украинцам паспортов в 2019-м. По информации, солидный прирост в выдаче российских паспортов в основном произошел за счет украинцев, проживающих на временно оккупированных боевиками из группировок "Л/ДНР", для которых весной 2019-го Кремль упростил правила получения.

К слову, всего в период с январе по сентябрь российское гражданство получили 285 тысяч человек (за аналогичный период 2018 года — лишь 192 тысяч), из них 146 тысяч — украинцы.