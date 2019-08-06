В Кремле придумали вероломный план с российскими паспортами на Донбассе

Российские паспорта / YConsult

Во временно оккупированных районах Донбасса Российская Федерация активно выдает паспорта боевикам - причем в первую очередь тем, у кого истекают сроки действия паспорта гражданина Украины.

Соответствующие оперативные данные группы "Информационное сопротивление" за период с 30 июля по 5 августа опубликовал на своей странице в Facebook военный эксперт Константин Машовец.

"В частях и подразделениях 1 и 2 АК ВС РФ (армейские корпуса российской армии на Донбассе – Главред) продолжается процесс выдачи российских паспортов "военнослужащим", при этом особое внимание уделяется тем, у кого сроки действия паспорта гражданина Украины истекают", – написал он.

По данным Машовца, командование боевиков и россиян установило жесткий график - каждую неделю должна к ним поступать отчетность от подчиненных "частей и подразделений" - по поводу проведенной раздаче паспортов.

Напомним: