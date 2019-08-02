Раздача паспортов РФ: получатели найдены, их допрашивают – Матиос

Документы РФ на Донбассе уже получили более 13 тысяч человек / Фото: УНИАН

Главный военный прокурор Анатолий Матиос заявил о том, что значительная часть жителей Донецкой и Луганской областей, получивших российские паспорта, уже идентифицирована.

По его словам, документы РФ уже получили более 13 тысяч человек, а некоторые из них уже допрошены во время пересечения ими КПВВ на Донбассе.

"У нас есть полная картина, нами сейчас — в процессе следствия — устанавливаются все, кто получил такое гражданство, как в части Донецкой и Луганской областей — это большие цифры. <...> На данный момент мы фактически владеем ситуацией по более 13 тысячах человек — значительная часть их идентифицирована, они пересекают линию разграничения", — рассказал Матиос в интервью Радио НВ.

Ранее президент Владимир Путин подписал указ, который позволяет в упрощенном порядке получить паспорт России жителям не только захваченной части Донбасса, но и территорий, подконтрольных Киеву. Указ распространяется на жителей Луганской и Донецкой областей, которые проживали на Донбассе до апреля 2014 года.

Президент Владимир Зеленский отреагировал на подписание Путиным указа — поручил МИДу разработать механизм предоставления украинского гражданства в качестве второго для этнических украинцев из дружественных стран.