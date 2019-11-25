Стало известно, сколько россияне выдали украинцам паспортов в 2019-м

Российские паспорта / РБК

Сотрудники миграционной службы РФ в 2019-м крайне резко и активно начали выдавать российские паспорта украинцам.

О таком положении вещей говорит официальная статистика. Также известно, что солидный прирост в выдаче российских паспортов в основном произошел за счет украинцев, проживающих на временно оккупированных боевиками из группировок "Л/ДНР", для которых весной 2019-го Кремль упростил правила получения.

К слову, всего в период с январе по сентябрь российское гражданство получили 285 тысяч человек (за аналогичный период 2018 года — лишь 192 тысяч), из них 146 тысяч — украинцы.

Напомним, ранее в Кремле придумали вероломный план с российскими паспортами на Донбассе