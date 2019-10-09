Украинка в 99 лет получила российский паспорт

Нина Емельянова покинула Украину в солидном возрасте / Фото: Управление МВД России по Ханты-Мансийскому АО - Югре

Прожившая всю жизнь в Украине пенсионерка Нина Емельянова в 99 лет получила российское гражданство после переезда на постоянное место жительство в Нижневартовск к дочери.

Как сообщается на сайте регионального управления МВД России, женщина покинула Украину не так давно, а в РФ обратилась в отдел по вопросам миграции для оформления гражданства.

"Сотрудники полиции с пониманием отнеслись к женщине столь преклонного возраста. В кратчайшие сроки она была принята в число граждан Российской Федерации", — говорится в сообщении.

Российский паспорт украинке вручили торжественно. К ней домой приехала лично начальник отдела по вопросам миграции полиции города Нина Чаленко.

"Начальник отдела в торжественной обстановке пожелала долголетия, крепости духа, здоровья и вручила документ, удостоверяющий личность", — добавили в МВД.

Паспорт Емельяновой выдали в краткие сроки в связи с тем, что в августе президент России Владимир Путин подписал закон, который упрощает получение российского гражданства.

Как ранее сообщалось, жителям оккупированных Россией отдельных районов Донецкой и Луганской областей выдано более 35 тысяч паспортов РФ.

Напомним, президент РФ Владимир Путин подписал указ, который позволяет в упрощенном порядке получить паспорт России жителям не только захваченной части Донбасса, но и территорий, подконтрольных Киеву. Указ распространяется на жителей Луганской и Донецкой областей, которые проживали на Донбассе до апреля 2014 года.

В ответ президент Владимир Зеленский поручил Министерству иностранных дел разработать механизм предоставления украинского гражданства в качестве второго для этнических украинцев из дружественных стран.