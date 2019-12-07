"Выломали двери, послали": в Крыму обокрали собор ПЦУ

В Симферополе из собора ПЦУ вынесли аппаратуру / Скриншот с krymr.com

В подконтрольном Российской Федерации Крыму, в Симферополе, обокрали храм Православной церкви Украины - Кафедральный собор святых равноапостольных Владимира и Ольги.

Храм ПЦУ обокрали рабочие - выломали двери, украли радиоаппаратуру, рассказал в субботу, 7 декабря, Крым.Реалии архиепископ Крымской епархии ПЦУ Климент.

Собеседник утверждает, что сегодня утром сказал прорабу, чтобы аппаратуру вернули, а тот его послал.

"Когда меня не было в Крыму, рабочие, что делают ремонт в церкви, нас обокрали. Кража произошла на втором этаже. Незаконно были выломаны двери, старые деревянные, под видом ремонта, что устанавливаются новые… украдена радиоаппаратура…", - сказал он.

Напомним, в конце августа 2017 года архиепископ Климент пожаловался, что в Кафедральный собор святых равноапостольных Владимира и Ольги ворвались российские силовики и не впускали его в храм.