В оккупированном Симферополе российские спецслужбы ворвались в храм УПЦ КП

Сегодня утром российские спецслужбы заблокировали храм св. равноапостольных князей Ольги и Владимира Украинской православной церкви Киевского патриархата во временно оккупированном Симферополе.

Об этом архиепископ Симферопольский и Крымский УПЦ КП Климент сообщил Крым.Реалии.

По словам архиепископа, его не впускают в храм.

"В 10 утра исполнительная служба ворвалась на территорию церкви, взломала помещение первого этажа, были взломаны двери алтаря на втором этаже, доступ верующим перекрыт. Никакие доводы о том, что территория первого этажа в соответствии с договором аренды принадлежит управлению епархии, не действуют. Они показывают какие-то решения суда, которые обязывают Духовный центр выселиться из помещения, хотя Духовного центра в управлении епархии нет более двух лет", — сказал он.

Исполнительная служба пока не комментирует происходящее. Крым.Реалии выясняют подробности произошедшего.

После оккупации Крыма подконтрольные Кремлю власти захватили часть зданий Крымской епархии Украинской православной церкви Киевского патриархата и провели конкурс на аренду части помещений церкви. Архиепископ Симферопольский и Крымский УПЦ КП Климент призвал мировое сообщество к защите национальных, культурных и религиозных прав граждан Украины в Крыму.

Большая часть православных храмов и общин Крыма и Севастополя подчиняются УПЦ Московского патриархата.

Напомним, у патриарха Кирилла хотят отредактировать Библию и снести украинский храм в Подмосковье.