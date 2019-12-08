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"Вызвать хороших психиатров": цепной пес Путина взбеленился из-за мнения СНБО Украины

8 декабря 2019, 08:08

Слова скретаря СНБО Украины Алексея Данилова о возможных последствиях нормандского саммита взбесили Сольовьева.

Соловьев
Соловьев отреагировал на слова Данилова / РБК

Скандальный российский телеведущий и путинский цепной пес Владимир Соловьев, который ранее впал в истерику из-за уголовных дел СБУ, отреагировал на заявление секретаря СНБО Украины Алексея Данилова, предположившего, что после нормандского саммита может произойти как прекращение конфликта, так и его эскалация.

По мнению Соловьева, эскалация конфликта на Донбассе может привести к очень тяжёлым последствиям для украинской государственности.

"Что они курят? Так глубокомысленно несут чушь, что уже хочется им вызвать хороших психиатров. Какая эскалация? Вам же уже Путин объяснил, что это может привести к "очень тяжёлым последствиям для украинской государственности в целом", — написал Соловьёв в своём телеграм-канале.

Читайте также"Монолог шизофреника": "черт в кальсонах" Соловьев озвучил ожидания Кремля от "формулы Штайнмайера"Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский созвал заседание Совета национальной безопасности и обороны.

Встреча, на которой присутствовали все члены СНБО, проходила в закрытом режиме в Офисе президента. Отметим, что заседание СНБО прошло накануне саммита лидеров Украины, Германии, Франции и РФ в "нормандском формате".

Также ранее сообщалось, на закрытом заседании СНБО утвердили сценарий реинтеграции Донбасса. Секретарь СНБО Алексей Данилов  заявил, что в ходе закрытого заседания Совета национальной безопасности и обороны президент Владимир Зеленский получил информацию, которая будет ему полезной на встрече в "нормандском формате" 9 декабря.

"Президент едет на "нормандский формат", вооруженный определенный информацией, которая, я думаю, будет абсолютно с пользой использована в интересах нашего государства", - сказал он в комментарии журналистам по итогам заседания СНБО.

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