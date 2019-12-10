Гончарук рассказал, полыхнет ли вскорости газовая война между Украиной и РФ

Алексей Гончарук / УНИАН

Газовая война вполне может вспыхнуть параллельно с очередным этапом переговоров с Россией по поводу транзита газа после 1 января 2020-го.

Соответствующее сообщение опубликовал премьер-министр Украины Алексей Гончарук на своей странице в соцсети Facebook.

"Украина будет продолжать договариваться о газе дальше, возможно, непросто, возможно, с "газовой войной". Но мы полностью к этому готовы к этому: наши хранилища наполнены, нашу логику поддерживают ЕС и решение Стокгольмского арбитража, а "Северный поток 2" не достроен", - написал он.

Напомним, ранее Алексей Гончарук дал оптимистичный прогноз на будущее Украины без газа из РФ. До этого украинский премьер высказался по поводу закупки Украиной российского газа.