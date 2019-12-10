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Гончарук рассказал, полыхнет ли вскорости газовая война между Украиной и РФ

10 декабря 2019, 13:57

Алексей Гончарук дал прогноз по поводу возникновения очередной газовой войны между Украиной и Россией.

Гончарук
Алексей Гончарук / УНИАН

Газовая война вполне может вспыхнуть параллельно с очередным этапом переговоров с Россией по поводу транзита газа после 1 января 2020-го.

Соответствующее сообщение опубликовал премьер-министр Украины Алексей Гончарук на своей странице в соцсети Facebook.

"Украина будет продолжать договариваться о газе дальше, возможно, непросто, возможно, с "газовой войной". Но мы полностью к этому готовы к этому: наши хранилища наполнены, нашу логику поддерживают ЕС и решение Стокгольмского арбитража, а "Северный поток 2" не достроен", - написал он.

Напомним, ранее Алексей Гончарук дал оптимистичный прогноз на будущее Украины без газа из РФ. До этого украинский премьер высказался по поводу закупки Украиной российского газа.

Россия Кабмин газовая война транзит газа Алексей Гончарук
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