Перевоплотились: в Киеве парни разрисовали авто под полицейское и тормозили нарушителей

То самое фальшивое полицейское авто / ТСН

В Киеве, на Оболони, патруль задержал возле торгового центра DreamTown патруль задержал "загримированный" под полицейское авто Ford Mustang, в котором находились двое парней.

Видеозапись задержания опубликовала на своей странице в Facebook журналистка Наталия Волосова. Молодые люди в полицейской форме и со специальными жетонами останавливали авто, нарушавшие правила дорожного движения.

В свою защиту они показали патрулю обращение в Святошинский райотдел полиции с просьбой о разрешении на съемку. Однако документ было оформлен неправильно, разрешения как такового они не получили. И это не говоря о том, что Оболонь находится крайне далеко от Святошинского района. от полиции они показать не смогли, а кроме того, съемки проходили в другом районе столицы.

Обоих парней задержали за незаконное использование символики полиции и спецсигналов. Более того, один из парней был доставлен незамедлительно в военкомат, поскольку оказалось, что он скрывается от призыва.

Ford Mustang был отправлен на штрафлощадку.

Напомним, ранее в Японии лже-копы забрали у китайца 1,6 млн долларов США. Позднее в Киеве копы схватили дерзких мошенников, пытавшихся торговать за валюту депутатскими мандатами.