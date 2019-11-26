Мандат депутата ценой в 1,5 миллиона евро: копы схватили дерзких мошенников в Киеве

Женщине предложили помощь в получении мандата депутата / Национальная полиция

В Киеве у метро Черниговская копы схватили двоих дерзких мужчин, которые за 1,5 миллиона евро обещали женщине помочь в получении мандата народного депутата.

По информации копов, мошенники предложили свои "услуги" женщине, участвующей в конкурсе на замещение должности на государственной службе. Однако предложение вызвало у клиентки сомнения, и она заявила в соответствующие службы.

К слову, злоумышленников задержали после передачи первого транша в размере 750 тысяч евро, рассказал начальник отдела расследования особо тяжких преступлений следственного управления полиции Киева Максим Асланов

По его словам, фигуранты, 1973 и 1951 годов рождения, проживающие в Киеве, ранее были судимы за разные преступления.

Примечательно, что старший из мужчин недавно "погорел" на похожем деле – месяц назад его схватили копы. Тогда он пообещал за 150 тысяч долларов помочь в назначении на должность председателя одной из райгосадминистраций. Злоумышленнику суд избрал меру пресечения содержание под стражей и определил залог около 154 тысяч гривен, которую он заплатил и оказался на свободе.

Мошенников схватили у метро в Киеве / Национальная полиция

В настоящее время решается вопрос о сообщении задержанным о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество) и избрании меры пресечения.

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