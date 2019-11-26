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Мандат депутата ценой в 1,5 миллиона евро: копы схватили дерзких мошенников в Киеве

26 ноября 2019, 20:57

Один из мужчин недавно "погорел" на похожем деле – месяц назад его уже задерживали копы.

Женщине предложили помощь в получении мандата депутата / Национальная полиция

В Киеве у метро Черниговская копы схватили двоих дерзких мужчин, которые за 1,5 миллиона евро обещали женщине помочь в получении мандата народного депутата.

По информации копов, мошенники предложили свои "услуги" женщине, участвующей в конкурсе на замещение должности на государственной службе. Однако предложение вызвало у клиентки сомнения, и она заявила в соответствующие службы.

К слову, злоумышленников задержали после передачи первого транша в размере 750 тысяч евро, рассказал начальник отдела расследования особо тяжких преступлений следственного управления полиции Киева Максим Асланов

По его словам, фигуранты, 1973 и 1951 годов рождения, проживающие в Киеве, ранее были судимы за разные преступления.

Примечательно, что старший из мужчин недавно "погорел" на похожем деле – месяц назад его схватили копы. Тогда он пообещал за 150 тысяч долларов помочь в назначении на должность председателя одной из райгосадминистраций. Злоумышленнику суд избрал меру пресечения содержание под стражей и определил залог около 154 тысяч гривен, которую он заплатил и оказался на свободе.

Мошенников схватили у метро в Киеве
Мошенников схватили у метро в Киеве / Национальная полиция

В настоящее время решается вопрос о сообщении задержанным о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество) и избрании меры пресечения.

Читайте такжеПолмиллиона долларов наличными: СБУ в Харькове задержала на взятке чиновникаНапомним, ранее в Слуге народа рассказали, сколько раз нардепам совали взятки. По словам главы партии Александра Корниенко, народным избранникам из фракции Слуга народа десятки раз предлагали денежные подношения руководителя политсилы.

Также ранее сотрудники НАБУ задержали во время получения первого транша взятки (150 тысяч долларов США) вместе с чиновницей Офиса президента Светланой Кондзелей бывшую экс-заместительницу министра культуры.

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