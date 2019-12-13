"Не даст КПД выше 5%": Тука высказался о возведении стены на Донбассе

Георгий Тука считает, что стена на Донбассе приведет к негативным последствиям / Фото: УНИАН

Бывший заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука высказался категорически против строительства стены на Донбассе.

В комментарии Обозревателю он раскритиковал слова президента Владимира Зеленского о присутствии представителей ОРДЛО на встречах в Минске.

"Представители ОРДЛО всегда присутствуют в Минске, но они не являются стороной переговоров, они просто там присутствуют. ТКГ – это трехсторонняя контактная группа - Украина, Россия, ОБСЕ. Куда Владимир Александрович хочет включить ОРДЛО?" – заявил Тука.

По словам экс-чиновника, ранее такую идею активно продвигал Сергей Тарута. Сейчас же, убежден Тука, на Зеленского пагубно в данном вопросе оказывает влияние советник СНБО Сергей Сивохо.

Читайте такжеВ РФ заистерили из-за слов помощника Зеленского о "стене" на Донбассе"Я категорически против стены. Существует два фундаментальных вопроса, на которые я пока не услышал ответа от лоббистов этой идеи. Когда люди слышат о стене, то они всегда воспринимают ее буквально. Ни стена, ни разведение с точки зрения безопасности не дают КПД выше 5%. Мы разводим по некоторым участкам по километру. То есть расстояние между армиями после разведения составляет 2 километра. По последним отчетам штаба: более 80% поражений наших ребят - в результате минометных обстрелов. А миномет способен поражать цель на расстоянии четырех километров", - отметил Тука.

Как ранее сообщалось, Зеленский высказал свое мнение относительно плана "Б" для Донбасса, суть которого заключается в том, "чтобы построить стену и жить дальше".

Напомним, ранее секретарь Совета незональной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов рассказал о возвращении оккупированных территорий Донбасса. По его словам, для деоккупации захваченных территорий есть пять сценариев.