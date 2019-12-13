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Стена на Донбассе - не план "Б", а последння буква: Зеленский рассказал о возвращении Донбасса

13 декабря 2019, 07:57

Президент заявил, что проект "Стена" для него – не вариант.

Зеленский
Владимир Зеленский высказался о возвращении Донбасса / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский высказал свое мнение относительно плана "Б" для Донбасса, суть которого заключается в том, "чтобы построить стену и жить дальше".

В частности, Зеленский заявил, что проект "Стена" для него – не вариант.

"Для меня это не план "Б", это план – последняя буква. Это последний план", - заявил президент в эфире ток-шоу Право на власть на канале 1+1 и добавил, что не хотел бы, чтобы Киеву пришлось его реализовать.

"Эта стена уже есть. Нам нужно думать о том, как возвращать людей, как возвращать их ментальность, умы, как вернуть им понимание того, что они – украинцы", - отметил Зеленский.

В то же время, по его словам, если придется пойти на план "Б", вместо ОРДЛО будет другое государство, которое Украина никогда не признает.

Также президент напомнил, что у власти есть 5 сценариев реинтеграции Донбасса. Зеленский надеется, что удастся достучаться до жителей ОРДЛО и убедить их вернуться.

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Напомним, ранее секретарь Совета незональной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов рассказал о возвращении оккупированных территорий Донбасса. По его словам, для деоккупации захваченных территорий есть пять сценариев. При этом он отметил, что не может рассказать подробности, но работа над возвращением отдельных территорий Донбасса ведется. По словам Данилова, ни один из сценариев возвращения Донбасса не предусматривает капитуляцию. 

Тем временем политический аналитик Александр Кочетков считает, что реинтегрировать Донбасс можно одним путем

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