"Минировать и стрелять": боец ВСУ огласил план действий по "серой зоне" Донбасса

Боец ВСУ / facebook.com/pressjfo.news

Боец Вооруженных сил Украины, артиллерист резерва Андрей Кобзарь отреагировал на разведение войск на Донбассе. По его мнению, данные мероприятия не имеют никакого смысла.

"Как мы видим, на данном этапе разведение ни к чему не привело. Как стреляли, так и стреляют, как били по нашим позициям, так и бьют, как погибали наши парни, так и гибнут", – отметил Кобзарь в комментарии Обозревателю.

При этом он напомнил, что "во время этого разведения у нас погиб комбриг 128-й бригады. В последний раз комбриги у нас погибали в 2014 году".

"Не для того Путин все это начинал, чтобы дать развести войска", – уверен артиллерист.

Кроме того, он заявил, что на участках, где уже развели войска, необходимо "минировать и стрелять по всему, что движется, если оно будет пытаться "интегрироваться в наши ряды". Всех "интеграторов" дезинтегрировать".

Как ранее сообщал Главред, в так называемой ДНР заявили, что готовы к разведению сил на линии разграничения в случае, если стороны "придут к консенсусу.