Экспертиза в деле Шеремета не могла идентифицировать Кузьменко – СМИ

В расследовании убийства Шеремета вновь больше вопросов, чем ответов / УНИАН

Портретные экспертизы, на основании которых были арестованы подозреваемые в убийстве журналиста Павла Шеремета музыкант Андрей Антоненко, медик Юлия Кузьменко и медсестра Яна Дугарь, противоречат друг другу.

Как выяснили журналисты программы Следствие.Инфо, проанализировав документы, все четыре задействованных в деле эксперта озвучили различные выводы.

Были проведены три исследования: психологическое, портретное и криминалистический анализ ходьбы.

"Или одно и то же лицо, или разные лица изображены в видеозаписях?" – ставился вопрос экспертам.

Психологическая экспертиза показала совпадение женщины на видео с подозреваемой Кузьменко. Однако портретная озвучила другие результаты, назвав доказательства "условно-достаточными".

Напомним, 12 декабря министр внутренних дел Арсен Аваков написал, что фигуранты дела об убийстве Павла Шеремета задержаны. Позже стало известно, что задержаны Андрей Антоненко, волонтер и медик Юлия Кузьменко, а также доброволец Петр Киян и медсестра Яна Дугарь.

Потом прошел брифинг насчет расследования дела об убийстве журналиста. На брифинге сообщили, что по мнению следствия и экспертов, бомбу под авто журналиста закладывали Антоненко и Кузьменко.

Кузьменко суд арестовал на 60 дней без права внесения залога, а Дугарь - назначил круглосуточный домашний арест.

Справка. Павел Шеремет погиб в Киеве 20 июля 2016 года - автомобиль, в котором он ехал, взорвался. Эксперты пришли к выводу, что машину подорвали самодельным взрывным устройством.