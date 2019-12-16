Экспертиза в деле Шеремета не могла идентифицировать Кузьменко – СМИ

Журналисты утверждают, что все четыре эксперта пришли к разным выводам.
Портретные экспертизы, на основании которых были арестованы подозреваемые в убийстве журналиста Павла Шеремета музыкант Андрей Антоненко, медик Юлия Кузьменко и медсестра Яна Дугарь, противоречат друг другу.
Как выяснили журналисты программы Следствие.Инфо, проанализировав документы, все четыре задействованных в деле эксперта озвучили различные выводы.
Были проведены три исследования: психологическое, портретное и криминалистический анализ ходьбы.
"Или одно и то же лицо, или разные лица изображены в видеозаписях?" – ставился вопрос экспертам.
Психологическая экспертиза показала совпадение женщины на видео с подозреваемой Кузьменко. Однако портретная озвучила другие результаты, назвав доказательства "условно-достаточными".
Напомним, 12 декабря министр внутренних дел Арсен Аваков написал, что фигуранты дела об убийстве Павла Шеремета задержаны. Позже стало известно, что задержаны Андрей Антоненко, волонтер и медик Юлия Кузьменко, а также доброволец Петр Киян и медсестра Яна Дугарь.
Потом прошел брифинг насчет расследования дела об убийстве журналиста. На брифинге сообщили, что по мнению следствия и экспертов, бомбу под авто журналиста закладывали Антоненко и Кузьменко.
Кузьменко суд арестовал на 60 дней без права внесения залога, а Дугарь - назначил круглосуточный домашний арест.
Справка. Павел Шеремет погиб в Киеве 20 июля 2016 года - автомобиль, в котором он ехал, взорвался. Эксперты пришли к выводу, что машину подорвали самодельным взрывным устройством.