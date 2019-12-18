Сценарий ПМР: есть консенсус на замораживание конфликта на Донбассе – эксперт

На Донбассе ситуация может пойти по сценарию ПМР, считает Тарас Загородний

Для урегулирования ситуации на Донбассе есть консенсус на замораживание конфликта по примеру Приднестровья, заявил политолог Тарас Загородний.

"Возможен приднестровский сценарий со снятием санкций, включение в экономическую жизнь, а они (ОРДЛО, - ред.) живут своей политической жизнью, как хотят (пример Приднестровья)", - подчеркнул он в интервью на Ukrlife.tv.

Эксперт напомнил, что предприятия Приднестровья зарегистрированы в Молдове, граждане ПМР имеют право голосовать на выборах в Молдове, однако Кишинев не осуществляет социальные выплаты в непризнанной республике.

По его мнению, замораживание ситуации также будет способствовать снятию санкций с России. "У Путина стоит открыто вопрос с санкциями", - добавил Загородний.

Напомним, ранее бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант запаса Игорь Романенко остерегается, что временно оккупированный Донбасс может повторить судьбу Приднестровья.