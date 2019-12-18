  1. Главная
  3. Украина

Сценарий ПМР: есть консенсус на замораживание конфликта на Донбассе – эксперт

18 декабря 2019, 03:30

На Донбассе возможен приднестровский сценарий, считает Тарас Загородний.

Разрушение, Донбасс, Донецк, Луганск
На Донбассе ситуация может пойти по сценарию ПМР, считает Тарас Загородний

Для урегулирования ситуации на Донбассе есть консенсус на замораживание конфликта по примеру Приднестровья, заявил политолог Тарас Загородний.

"Возможен приднестровский сценарий со снятием санкций, включение в экономическую жизнь, а они (ОРДЛО, - ред.) живут своей политической жизнью, как хотят (пример Приднестровья)", - подчеркнул он в интервью на Ukrlife.tv.

Эксперт напомнил, что предприятия Приднестровья зарегистрированы в Молдове, граждане ПМР имеют право голосовать на выборах в Молдове, однако Кишинев не осуществляет социальные выплаты в непризнанной республике.

По его мнению, замораживание ситуации также будет способствовать снятию санкций с России. "У Путина стоит открыто вопрос с санкциями", - добавил Загородний.

Напомним, ранее бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант запаса Игорь Романенко остерегается, что временно оккупированный Донбасс может повторить судьбу Приднестровья.

Донбасс санкции Тарас Загородний
Сейчас вы просматриваете новость «Сценарий ПМР: есть консенсус на замораживание конфликта на Донбассе – эксперт». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

04:05
"Покажем МВФ комбинацию из трех пальцев": экономист назвал главного лоббиста продажи земли
03:57
"Витальку мэра надо отп**дить": в Киеве пассажиры метро выломали турникеты из-за проблем с оплатой
03:30
Сценарий ПМР: есть консенсус на замораживание конфликта на Донбассе – эксперт
03:07
Нафтогаз пошел судом на Кабмин: СМИ раскрыли детали
02:51
Пьяный "единоросс" убил человека и пытался сжечь труп
02:29
Чтоб звенела кожаная сабля: что нужно кушать ради хорошей потенции
01:59
"Не откачали": в Харькове погибли отец и маленький ребенок
01:47
"Какой секс, хулиганка": Светлана Бондарчук без трусиков засветила интимное фото
01:45
"Провокации": Путин запретил бывшим ФСБшникам покидать РФ
01:28
Супермен Красный сын: официальный трейлер Видео
01:08
"Если жена не убьет": Малюська детально рассказал, почему не собирается в отставку Видео
00:47
Диетолог рассказала, можно ли есть после шести вечера
00:19
18 декабря – какой сегодня праздник: что делать в Саввин день от бесплодия
00:01
Убийство Шеремета: полиция отрицает информацию о противоречиях
17 декабря, вторник
23:52
Путин и Макрон за спиной Зеленского пошушукались по поводу газа: подробности
23:36
Гибель митингующего: в полиции рассказали все подробности о смерти мужчины Видео
23:31
В Крыму пособник оккупантов попал в громкий коррупционный скандал
23:12
"Положено начало": популярный в РФ ведущий высмеял интервью Зеленского пропагандистам Кремля Видео
23:03
Драка под парламентом: Геращенко пригрозил ответственностью
22:41
В МИД ополчились против "зигующего" дипломата: что ждет Марушинца
22:26
ЕС выделит средства на образование в Украине: названа сумма
22:17
Разумков озвучил новый метод достижения мира на Донбассе
22:00
"Октябрьская температура": в Киеве установлен новый погодный рекорд
21:52
В МОН одобрили новые правила приема в вузы: что изменится
21:45
"Делают шоу": подозреваемая в убийстве Шеремета написала трогательное письмо его маме
21:32
"Причина для Путина": россияне готовы уйти с Донбасса - американский дипломат
21:30
Жуткое ДТП в Харькове: в деле Зайцевой произошел неожиданный поворот
21:25
Сериал Відморожений: 5, 6, 7, 8 серия смотреть онлайн 17-12-2019 Видео
21:16
"Не голоса фермеров": Зеленский распек старые "элиты" из-за драки под Радой
21:09
Сенат США одобрил выделение Украине военной помощи: сколько получим
21:05
Блюдо раздора: мужчина "спалился" перед женой на сексе с другой из-за борща
20:58
США отреагировали на столкновения под Радой Фото
20:52
Сенат США поддержал санкции против Северного потока-2: все подробности
20:31
"Нужно лучше было воспитывать": Звиробий резко ответила на слова отца Зеленского Видео
19:58
"Путин – Хубло": в РФ вышла газета с фото Зеленского и рекламой Hublot на передовице
19:52
Россия изменится при одном условии - астролог
19:49
"Он в любой момент бросит эту фигню": отец Зеленского ошарашил заявлением
19:48
"Больше не услышим его чаечку": Мопс дядя Пес умер – что со стримами Видео
19:23
"С блекджеком и шлюхами": мужчина похитил деньги у внука крестной и поплатился
19:22
"Дело заказали": генерал Марченко вышел на свободу
19:21
Аномальное тепло: синоптики удивили прогнозом
19:12
"Для таких дегенератов": глава Нацкорпуса "дал в лоб" журналисту Видео
18:52
"Аварийная просадка": на мосту Патона в Киеве сегодня ограничат движение
18:43
Кабмин ищет главу госагентства спорта через work.ua
18:38
Стычки под Радой: стала известна судьба задержанных участников акции протеста
18:28
"Страшная авария": на Сумщине грузовик протаранил поезд Фото
18:15
Барселона - Реал: где смотреть и прогнозы на матч
18:04
Сериал Ты 2 сезон: дата выхода и трейлер Видео
18:04
В Слуге народа рассказали, почему Киев отменит особый статус Севастополя
18:01
Комаровский раскрыл неожиданные свойства вазелина Фото
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2019, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять